Isparta'da deprem bölgesindeki çocuklara ve öğrencilere yönelik kampanya başlatıldı

Isparta Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Isparta Eğitime Destek Platformu işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Isparta Belediyesi Geri Dönüşüm Atölyesi'nde bir araya gelen kadınlar deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere el emeği atkı ve bereler hazırlıyor.

Vatandaşlar ise projeye kırtasiye malzemeleri, oyuncak, bot ve mont gibi ürünlerle destek oluyor. Hazırlanan hediyeler deprem bölgesine gönderilmek üzere paketleniyor.

Kampanyaya ilişkin bilgi veren Eğitime Destek Platformu Başkan Yardımcısı Gonca Kayacan, anlamlı bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kayacan, "Projenin içeriğinde deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımız için atkı, bere, mont, bot ve oyuncak gibi içimizden gelen hediyeleri hazırlamak vardı. Bunu alana yaydık, öncelikle evlerimizde atkı bere örerek başladık. Halk eğitim merkezi hocalarımız tarafından örülen atkı bereleri paketledik. Bizlere ulaşan çeşitli kırtasiye malzemelerini paketledik. Bunu elimizden geldiğince kent geneline yaydık. Hediyeleri 5 Şubat'ta deprem bölgesine ulaştıracağız. 3 Şubat'a kadar hediye kabul ediyoruz. Hediyelerimiz Isparta Belediyesi Kültür Merkezinde toplanıyor." diye konuştu.

Geri Dönüşüm Atölyesi Sorumlusu Fatma Çevikbaş ise kampanyaya destek olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.



