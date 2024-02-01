YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'da deprem bölgesindeki çocuklara ve öğrencilere yönelik kampanya başlatıldı

Isparta'da deprem bölgesindeki çocuklara ve öğrencilere yönelik kampanya başlatıldı

AA AA
01.02.2024 08:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar ve öğrencilere yönelik "Kalbinizden Gelen Hediyelerle Minik Yüreklere Dokunun" projesi başlatıldı.

Isparta'da deprem bölgesindeki çocuklara ve öğrencilere yönelik kampanya başlatıldı

Isparta Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Isparta Eğitime Destek Platformu işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Isparta Belediyesi Geri Dönüşüm Atölyesi'nde bir araya gelen kadınlar deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere el emeği atkı ve bereler hazırlıyor.

Vatandaşlar ise projeye kırtasiye malzemeleri, oyuncak, bot ve mont gibi ürünlerle destek oluyor. Hazırlanan hediyeler deprem bölgesine gönderilmek üzere paketleniyor.

Kampanyaya ilişkin bilgi veren Eğitime Destek Platformu Başkan Yardımcısı Gonca Kayacan, anlamlı bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Kayacan, "Projenin içeriğinde deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımız için atkı, bere, mont, bot ve oyuncak gibi içimizden gelen hediyeleri hazırlamak vardı. Bunu alana yaydık, öncelikle evlerimizde atkı bere örerek başladık. Halk eğitim merkezi hocalarımız tarafından örülen atkı bereleri paketledik. Bizlere ulaşan çeşitli kırtasiye malzemelerini paketledik. Bunu elimizden geldiğince kent geneline yaydık. Hediyeleri 5 Şubat'ta deprem bölgesine ulaştıracağız. 3 Şubat'a kadar hediye kabul ediyoruz. Hediyelerimiz Isparta Belediyesi Kültür Merkezinde toplanıyor." diye konuştu.

Geri Dönüşüm Atölyesi Sorumlusu Fatma Çevikbaş ise kampanyaya destek olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Isparta'da deprem bölgesindeki çocuklara ve öğrencilere yönelik kampanya başlatıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erciş’te kar yığınları kamyonlarla taşınıyorErciş’te kar yığınları kamyonlarla taşınıyor
6 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada6 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada
Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralıŞanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı
Anahtar Kelimeler:
deprem Isparta hediye çocuk

Isparta Namaz Vakitleri 1 Şubat Perşembe

İmsak
06:33
Sabah
07:56
Öğle
13:16
İkindi
16:03
Akşam
18:27
Yatsı
19:45

Isparta Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Perşembe

Gonca eczanesi
Senirkent
Önder eczanesi
Merkez
Erturan eczanesi
Keciborlu
Yiğitbaşi eczanesi
Egirdir
İhsan eczanesi
Gelendost
Ari eczanesi
Yalvac
Varol eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.