Isparta’da depremzede öğrenciler için ilk ders zili çaldı

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde yaşanan depremlerden etkilenen ve Isparta’ya gelen yaklaşık bin 200 öğrenci için ders zili çaldı. Öğrenciler, Isparta Yaşar Ulucan İmam Hatip Ortaokulu ve diğer okullarda eğitim almaya başladı. Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, "Bin 200 öğrencimizi mahallelerindeki en yakın okullarla ilişkilendirerek, KYK’da kalan öğrencilerimizi ise altı tane farklı okulla ilişkilendirerek eğitim öğretim süreçlerini bugün başlatmış olduk. Tabii aynı zamanda öğrencilerimizin kitap, defter, kırtasiye ve kıyafet ihtiyaçları söz konusuydu, bunları da hayırseverlerimizin desteğiyle okullarımıza ulaştırdık" dedi.

On ilden 55 öğretmenin Isparta’ya gelerek ikamet ettiğini belirten Baydur, "Öğretmenlerle ilgili ilerleyen zamanlarda Bakanlık onayını alarak görevlerine başlatmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"SON SINIF VE MEZUN ÖĞRENCİLER İÇİN ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSU AÇILACAK"

KYK yurdunda kalan son sınıf ve mezun öğrenciler için kurs açılacağını belirten Baydur, "Bu öğrencilerimize yönelik halk eğitim merkezlerimiz tarafından bir kurs planlaması yaptık. KYK’da kalanların kendi yerlerinde, diğer öğrencilerimiz ise halk eğitim merkezlerimizde üniversite hazırlık kursları fiilen inşallah bu hafta başlayacak. Şehrimizde beş ayrı noktada irtibat büroları oluşturduk. Eğitim öğretim süreci ile ilgili ihtiyacı olan herkesin ulaşabileceği bir şekilde irtibat bürolarımız şu anda çalışıyor" şeklinde konuştu.

