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Isparta’da devlet koruması altında olan çocuklar Bilecik’i gezdi

18.09.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Isparta’dan gelen çocuklara ev sahipliği yaptı.

Isparta’da devlet koruması altında olan çocuklar Bilecik’i gezdi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Isparta’dan gelen devlet koruması altında olan çocuklara ev sahipliği yaparak, kenttin tarihi ve kültürel yerleri gezdirdi. İl Müdürü İlkay Türkoğlu tüm çocuklar hep birlikte kahvaltı yapıp sohbet ederek, kurum binasını gezdirdi. Çocukların eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten İlkay Türkoğlu, ‘’Isparta’nın melekleri bugün kurumumuzu ziyaret etti. Devlet koruması altındaki evlatlarımız ile beraber kahvaltı yaptık. Sohbet edip kurumumuzu birlikte gezdik. Çeşitli aktivitelerde bulunduk ve çok eğlendik. Güzel Bilecik’imiz ziyaretinizle daha da güzelleşti, iyi ki varsınız’’ sözlerini kullandı.

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