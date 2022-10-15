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Isparta'da devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı

15.10.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı

Isparta'da devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı

Isparta'da refüje çarpan pikabın devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olcay D. idaresindeki 35 M 6655 plakalı pikap, Çünür yolu istikametinde refüje çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Fatma D, Efehan D. ve Özgül Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Isparta'da devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı

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