Isparta'da devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı

Isparta'da refüje çarpan pikabın devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olcay D. idaresindeki 35 M 6655 plakalı pikap, Çünür yolu istikametinde refüje çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Fatma D, Efehan D. ve Özgül Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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