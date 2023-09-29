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Isparta'da dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

29.09.2023 07:37 | Son Güncelleme:
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Isparta'da sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir kişi, kendisine ait olan otomobilin noterde satışını yaptığını ancak alması gereken 550 bin liranın satışa aracılık yapan kişilerin hesabına yatırıldığını belirterek, dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Araştırma başlatan polis ekipleri, Ö.A, S.T. ve A.K'yi gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olaya ilişkin E.E.G. isimli bir şüphelinin de arandığı belirtildi.

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