YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Isparta’da drone ve MOBESE denetimi

Isparta’da drone ve MOBESE denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 25.02.2020 12:53 | Son Güncelleme

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, otoyol üzerinde şerit ihlali ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara yönelik drone ve MOBESE destekli uygulama başlattı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, otoyol üzerinde şerit ihlali ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara yönelik drone ve MOBESE destekli uygulama başlattı. Trafik kurallarına uymayan sürücülere, havadan tespit yöntemiyle cezai işlem uygulanıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik kazalarının azaltılması, hız ve emniyet kemerinin etkin şekilde kullanımı, kural ihlallerinin yapılmaması amacıyla sürdürülen denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Isparta’da polis ekipleri geçtiğimiz günlerde, Antalya yolunda sürücülerinin şerit ihlallerini drone ile havadan tespit etti. Yapılan denetim ve uygulamada çok sayıda araç sürücüsünün kural ihlali yaptığı gözlemlendi. Sürücüler ayrıca, kurallara uymaları noktasında uyarıldı. Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, karayollarındaki trafik kazalarına etken kural ihlallerinin önlenmesi, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla, kazaların yoğun olduğu noktalarda ihlallerin önlenmesine yönelik havadan özel trafik denetimlerinin artarak süreceği kaydedildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olası bir trafik kazasının önüne geçmek için MOBESE kameraları ile kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere caydırıcılık olması için cezai işlem uyguluyor. Bu konuda da ciddi bir çalışma yürüten ekipler, ortalama 60 saniye beklemeniz sizin ve başkalarının hayatını kurtarabilir diyerek uygulamayı tavizsiz sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Propolisin korona ve influenza virüslerine etkisi

Propolisin korona ve influenza virüslerine etkisi

Erzincan’da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip

Erzincan’da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip

Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Beyoğlu ev ziyaretlerine devam ediyor

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretim üyeleri için zirveye yürüdü

85 dağcı, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğretim üyeleri için zirveye yürüdü

Antalya Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:28
Öğle
13:15
İkindi
16:23
Akşam
18:53
Yatsı
20:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Damla Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Yakamoz Eczanesi
Muratpasa
Yiğit Eczanesi
Muratpasa
Duygu Topluk Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında

Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.