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Isparta'da duvar saatinde uyarıcı madde ele geçirildi

31.05.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Isparta'da duvar saatinde uyarıcı madde ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik operasyonlar kapsamında, kentten başka illere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda, duvar saatine gizlenmiş 84,29 gram uyarıcı madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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