Isparta'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, örgüt elebaşının "gaybubet evleri" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları belirlenen ve haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Ö.C, Ş.C, G.Ö. ve A.K. gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında yakalama kararı verdiği A.K, bu ilden gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

