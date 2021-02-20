YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da firari şahıs saklandığı adreste yakalandı

Isparta’da firari şahıs saklandığı adreste yakalandı

20.02.2021 11:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Isparta’da firari şahıs saklandığı adreste yakalandı

Isparta’da jandarma ekipleri hakkında 10 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı saklandığı ikamette yakalayarak, cezaevine teslim etti.Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, 19 Şubat’ta ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 10 yıl 8 ay 0 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y.

Isparta’da jandarma ekipleri hakkında 10 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı saklandığı ikamette yakalayarak, cezaevine teslim etti.
Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, 19 Şubat’ta ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 10 yıl 8 ay 0 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. isimli şahsın saklandığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan F.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Paralel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede TartışıldıParalel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede Tartışıldı

Isparta Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:35
Öğle
13:17
İkindi
16:19
Akşam
18:49
Yatsı
20:04

Isparta Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Defne Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Merkez
Sanayi Eczanesi
Merkez
Candemir Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Muhtarlardan Başdeğirmen’e destek

Muhtarlardan Başdeğirmen’e destek

Isparta Belediye Başkanı: “Kim ne derse desin, aldığımız oyun hakkını sonuna kadar vereceğiz”

Isparta Belediye Başkanı: “Kim ne derse desin, aldığımız oyun hakkını sonuna kadar vereceğiz”

Isparta'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Isparta'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Davraz’da Valilik Kupası Kayak ve Snowboard Yarışmaları yapılacak

Davraz’da Valilik Kupası Kayak ve Snowboard Yarışmaları yapılacak

Isparta’da poşet içerisine saklanmış 4 ruhsatsız silah ele geçirildi

Isparta’da poşet içerisine saklanmış 4 ruhsatsız silah ele geçirildi

Isparta’da 13 adet sahte para ele geçirildi

Isparta’da 13 adet sahte para ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.