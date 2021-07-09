Isparta'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu Suriye uyruklu 2 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Y.A.U. (25) idaresindeki 32 MA 0757 plakalı hafif ticari araç, Isparta-Konya kara yolu Sarıidris mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 7 yaşındaki Menar Al Hamed'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sağlık ekiplerince sürücü ile 6 yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 10 günlük bebek Mira Al Hamed müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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