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Isparta’da hayvan pazarlarında denetimler arttırıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 22.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Isparta Merkez ve İlçelerde bulunan hayvanpazarlarında denetimler arttırıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Isparta Merkez ve İlçelerde bulunan hayvan
pazarlarında denetimler arttırıldı. Isparta Merkezde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, İlçelerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli personeller tarafından hayvan pazarlarında sık sık denetimler yapılıyor.
Denetimlerde halkın sağlıklı ve güvenilir et tüketiminin sağlanması adına
satışı yapılan hayvanlarında sağlık kontrolü ve taramaları gerçekleştiriliyor.
Pazara gelenvatandaşlara ve satıcılara sosyal mesafeye kurallarına uymaları, dezenfeksiyon ve maske kullanmaları konularında uyarılarda bulunuyor.
Ayrıca, kulak küpesi ve pasaportu olmayan hayvanları hayvan pazarlarına alınmaması
ve il dışından gelen hayvanları mutlaka veteriner sağlık raporu olması şartı var.
Isparta Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, hayvan pazarında denetimlerin artırıldığını belirterek, “Kurban Bayramı dolayısıyla canlı hayvan nakli yapan araçlarda da yol denetimleri
yapılarak; canlı hayvan taşıma belgesi olmayan, küpesiz ve pasaportsuz, hayvan taşıyan
hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanmakta. Üreticilerimizin mağdur olmamaları adına İl - İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden gerekli izinlerini mutlaka almaları ve pasaportları ile birlikte diğer belgelerinin de yanlarında olması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

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