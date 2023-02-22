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Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

22.02.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Salman Ünlüsoy (26) idaresinde 34 FTK 971 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolunun 20. kilometresindeki Dereboğazı mevkisinde Özkan Göçer'in (33) kullandığı 07 AKS 527 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yolculardan Gamze Kılınç'ın (28) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye götürülen sürücü Göçer de ambulansta hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Ünlüsoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Isparta Otomobil

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