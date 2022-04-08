Isparta'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Mahmut Güler'in kullandığı 06 FL 3340 plakalı hafif ticari araç ile M.Ç'nin kullandığı 32 EL 828 plakalı kamyon, Isparta-Eğirdir kara yolu Mahmatlar köyü mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Mahmut Güler, sağlık ekiplerince Eğirdir Kemik ve Eklem Hastanesine kaldırıldı. Güler, burada yaşamını yitirdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz