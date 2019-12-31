YURTHABER
  4. Isparta'da karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı

Isparta'da karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 31.12.2019 00:00 | Son Güncelleme

Isparta'da karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı

Isparta'da, yattıkları odaya koydukları soba kovasından çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen çift tedavi altına alındı.

Emre Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Cemile ve Yıldırım Gültekin çiftinden haber alamayan yakınları, komşularından yardım istedi.

Eve giren komşuları, Gültekin çiftinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sobanın içindeki kovayı çıkararak yattıkları odaya koyan çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

İlk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
Otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı: 2 yaralıOtomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı: 2 yaralı
Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi: 6 gözaltıJandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi: 6 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Isparta Karbonmonoksit Zehirlenme

En Çok Okunan Yerel Haberler

Isparta Namaz Vakitleri 31 Aralık Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:05
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:17

Isparta Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Salı

Elif Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Taşlıpınar Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Gonca Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çin'in Doğu Türkistan politikaları Isparta'da protesto edildi

Çin'in Doğu Türkistan politikaları Isparta'da protesto edildi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Öz: “Başkanımızla Isparta en iyi hizmeti alacaktır”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Öz: “Başkanımızla Isparta en iyi hizmeti alacaktır”

18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü

Köy meydanında kafa kesme vahşeti!

Köy meydanında kafa kesme vahşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.