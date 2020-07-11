YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da kısa çalışma ödeneğinden 14 bin 777 kişi yararlandı

Isparta’da kısa çalışma ödeneğinden 14 bin 777 kişi yararlandı

ISPARTA HABERLERİ  | 11.07.2020 12:16 | Son Güncelleme

Çalışma ve İş Kurumu Isparta İl Müdürü Gürsel Öksüz, kentte pandemi sürecinde 2 bin 262 iş yerinin kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunduğunu ve toplamda 14 bin 777 kişinin bu ödenekten yararlandığını açıkladı.Isparta’da 2020 Yılı 3.

Çalışma ve İş Kurumu Isparta İl Müdürü Gürsel Öksüz, kentte pandemi sürecinde 2 bin 262 iş yerinin kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunduğunu ve toplamda 14 bin 777 kişinin bu ödenekten yararlandığını açıkladı.
Isparta’da 2020 Yılı 3. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi kurul faaliyetleri görüşülerek karara bağlandı.
“Isparta’da 13 kişi Kovid-19’dan vefat etti”
Toplantıda konuşan Vali Ömer Seymenoğlu, iş hayatı ve ekonomi ile birlikte hayatın normal süreçte devam edeceğini kaydetti. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması konusunda sektör temsilcilerini uyaran Vali Seymenoğlu, bugüne kadar Isparta’da 517 Kovid -19 pozitif vaka tespit edildiğini, bunlardan 434’ünün gördüğü tedavi ile sağlığına tekrar kavuştuğunu belirtti. Seymenoğlu, Isparta’da korona virüs nedeniyle vefat eden kişi sayısını ise 13 olarak açıkladı.
“14 bin 777 kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı”
Isparta’da iş gücü ve istihdam verilerini kurul üyeleri ile paylaşan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gürsel Öksüz, Mart ayından itibaren devam eden kısa çalışma ödenekleri ile ilgili olarak 2 bin 262 iş yerinin bu imkandan yararlanmak için il müdürlüğüne başvuruda bulunduğunu söyledi. Öksüz, süreç içinde Isparta’da 14 bin 777 kişinin devletin sunmuş olduğu kısa çalışma ödeneğinden yaralandığını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Başkentte seyir halindeyken yanan işçi servisi kullanılmaz hale geldi

Başkentte seyir halindeyken yanan işçi servisi kullanılmaz hale geldi

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Isparta Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:38
Öğle
13:08
İkindi
17:00
Akşam
20:28
Yatsı
22:05

Isparta Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Ergün Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Tolazafer Eczanesi
Merkez
Çankaya Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Tola Eczanesi
Senirkent
Şifa Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ispartalı Altın Kızlar, Milli Takım Kampına davet edildi

Ispartalı Altın Kızlar, Milli Takım Kampına davet edildi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, LGS’ye girecek öğrencileri telefonla aradı

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, LGS’ye girecek öğrencileri telefonla aradı

Araç içinde tabancayla ensesinden vurup kaçtı, 8 gün sonra yakalandı

Araç içinde tabancayla ensesinden vurup kaçtı, 8 gün sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.