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Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

03.08.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri, yangın söndürme araçları sevk edildi.

Yangına karadan müdahale ediliyor.

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