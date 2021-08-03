Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri, yangın söndürme araçları sevk edildi.

Yangına karadan müdahale ediliyor.



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