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Isparta'da Kovid-19'a yönelik 6 noktada mobil aşı merkezi oluşturuldu

23.06.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da Kovid-19'a yönelik 6 noktada mobil aşı merkezi oluşturuldu

Isparta'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla kentin 6 noktasında aşı merkezi kuruldu.

Vali Ömer Seymenoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Isparta'da 311 bin kişinin aşı hakkını elde ettiğini belirtti.

Bu doğrultuda OSB, AVM ve valilik binası önünde 6 noktada mobil aşı merkezi oluşturulduğunu aktaran Seymenoğlu, vatandaşların buralara gelip, aşılarını olabileceklerini bildirdi.

Devlet olarak salgınla her türlü mücadelenin yapıldığını ifade eden Seymenoğlu, sırası gelenlerden aşı olmasını istedi.

Seymenoğlu, "İstiyoruz ki bu maskeden artık kurtulalım ve geçmişte olduğu gibi sosyal yaşamımıza tekrar başlayabilelim. Bunun da bilim insanlarına göre tek bir şartı var. O da aşılamanın bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi." ifadesini kullandı.

Isparta'da Kovid-19'a yönelik 6 noktada mobil aşı merkezi oluşturuldu

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