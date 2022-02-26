Isparta'da Kudüs fotoğraf sergisi açıldı

Isparta'da Miraç Kandili dolayısıyla Kudüs konulu fotoğraf sergisi ve çocuk şenliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Kentin fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisiyle çocuklara Kudüs'ün tanıtılması hedefleniyor.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, İyaş Alışveriş Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, çocukların Kudüs'ü tanımaları açısından önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Kudüs'ün ümmet toprağı olduğuna dikkati çeken Bilgiç, "Allah, şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Dünyadaki bütün mazlum coğrafyaların Rabbim yardımcısı olsun." diye konuştu.

Açılışa, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Kudüs Platformu üyeleri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.



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