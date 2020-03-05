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Isparta’da KYK’da kalan öğrencilerden TSK’ya destek

ISPARTA HABERLERİ  | 05.03.2020 08:58 | Son Güncelleme

Isparta’da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu’nda kalan öğrenciler, Mehmetçik’e destek olmak için odalarındaki ışıklarla TSK yazdı.KYK’ya ait Murad Hüdavendigar ve Isparta Yurdunda kalan öğrenciler, Suriye’nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek olmak amacı ile odalarındaki ışıklarla yurt binasına Türk Silahlı Kuvvetlerinin baş harfleri olan TSK yazdı.

Isparta’da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu’nda kalan öğrenciler, Mehmetçik’e destek olmak için odalarındaki ışıklarla TSK yazdı.
KYK’ya ait Murad Hüdavendigar ve Isparta Yurdunda kalan öğrenciler, Suriye’nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek olmak amacı ile odalarındaki ışıklarla yurt binasına Türk Silahlı Kuvvetlerinin baş harfleri olan TSK yazdı. Öğrencilerin anlamlı girişimi sonrasında bir çok öğrenci yurtlarından çıkarak etkinliği fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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