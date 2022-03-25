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Isparta'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

25.03.2022 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kullanılmayan evde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Çiçekpınar beldesinde kullanılmayan evde henüz beliremeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Şarkikaraağaç ve Çiçekpınar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

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