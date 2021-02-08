YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da meyvebirlik kurulması için harekete geçildi

Isparta’da meyvebirlik kurulması için harekete geçildi

08.02.2021 20:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) yönetimi, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile bir araya gelerek meyvebirlik kurulması yönündeki çalışmaları masaya yatırdı.AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz’ün katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya ITSO Başkanı Mustafa Tutar ile Meclis Başkanı Osman Şahlan ev sahipliği yaptı.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) yönetimi, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile bir araya gelerek meyvebirlik kurulması yönündeki çalışmaları masaya yatırdı.
AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz’ün katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya ITSO Başkanı Mustafa Tutar ile Meclis Başkanı Osman Şahlan ev sahipliği yaptı. Tarım İl Müdürü Eyüp Adıgüzel ile Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger’in de katıldığı toplantıya ITSO Yönetimi, Tarım Meslek Komitesi üyeleri, Ziraat Odası Başkanı Müslahattin Can Selçuk, meyvecilik sektörü temsilcileri katıldı.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, açılış konuşmasında birlikleşmenin önemine dikkat çekerek 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen URGE projesinin ihracata olan katkısını anlattı. Tutar, şöyle konuştu: “Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2015-2018 yılları arasında elmada URGE projesi yapmıştık. O zaman elmada ihracat hacmimiz 1 milyon dolar idi. URGE projesi kapsamında 15 ülkeye gittik, 16 ülkeden ilimize geldiler. Ticari görüşmeler oldu. Bugün elma ihracatımız 10 milyon dolar. En büyük alıcı ülke Hindistan. Buradaki amacımız elmada birlik kurmak, birlik olmak. Bu sayede inşallah elmamız daha değerli olacak.
Isparta’nın yaptığı ihracat toplam 328 milyon dolar. Yaş sebze ve meyve ihracatımız ise 68 milyon TL. İhracatımızı daha da artırmak istiyoruz ama yapılması gerekenler de var. Tarımsal sit anlamına gelen büyük ova uygulaması ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Mevcut depolarımızı büyütemiyoruz, yeni depo ya da tesis kuramıyoruz. Tarımsal sanayi yatırımları ile ilgili büyük ova uygulamasında gevşetme olmalıdır. Tarımsal sanayi ancak böyle büyüyecektir.”
Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de Isparta tarımı için yeni bir yol haritası çizdiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Burada yaptığımız toplantı ve attığımız adımlar Isparta’nın tarımdaki yol haritasını oluşturacaktır. Bu adım, Isparta tarımı, meyveciliği, tesisleşmeyi ve kaliteyi yükseltecektir. Isparta’da kuracağımız birlik ülkemize örnek olacaktır. Fiyat dalgalanmalarının önüne geçecek, kayıt dışılığı ortadan kaldırılması, ürünün değerlenmesi ve kayıtlı ekonomi adına büyük bir adım atılacaktır. Isparta’nın dönüm noktası olacaktır.”
ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan ise Isparta için birlikleşmenin aciliyet taşıdığını söyledi. Fransa’da gördüğü birlikleşme sistemini anlatan Şahlan, “Ferdi hareket edersek rekabet edemeyiz. Maliyetlerimiz yüksek olur. Birlik olursak maliyetleri düşürürüz. Bahçelerimizi fabrika gibi profesyonel olarak işletmeliyiz. Kişisel değil, ferdi değil, BİZ olalım” dedi.
Toplantı daha sonra sektör temsilcilerinin görüşlerini ifade etmesi ile devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Paralel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede TartışıldıParalel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede Tartışıldı
1/

Isparta Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:48
Öğle
13:17
İkindi
16:10
Akşam
18:36
Yatsı
19:52

Isparta Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Aygün Eczanesi
Merkez
Karaca Eczanesi
Merkez
Cansoy Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Yaşam Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Isparta Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

Isparta Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

Vali Seymenoğlu, derece alan başarılı kayakçıları kutladı

Vali Seymenoğlu, derece alan başarılı kayakçıları kutladı

Isparta’da mutasyonlu vakalar KYK yurdunda izole edilecek

Isparta’da mutasyonlu vakalar KYK yurdunda izole edilecek

Isparta’da 7 bin metrekarelik yeni park alanı

Isparta’da 7 bin metrekarelik yeni park alanı

Isparta’da 2 otomobil çarpıştı: 1’i bebek 3 yaralı

Isparta’da 2 otomobil çarpıştı: 1’i bebek 3 yaralı

Isparta’da 127 okulun bakım onarımı ile 10 okulun güçlendirme çalışmaları tamamlandı

Isparta’da 127 okulun bakım onarımı ile 10 okulun güçlendirme çalışmaları tamamlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.