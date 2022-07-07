Isparta'da motosikletin çarptığı yaşlı çiftin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta'da motosikletin çarptığı yaşlı çiftin yaşamını yitirdiği, motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, A.B.Ö. idaresindeki motosikletin Çünür Mahallesi İstanbul yolunda yaya geçidinden geçmeye çalışan Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarpma anı yer alıyor.

Isparta'da dün A.B.Ö'nün kullandığı 37 ABF 447 plakalı motosiklet, Çünür Mahallesi İstanbul yolunda yaya geçidinden geçmeye çalışan Mehmet ve Kıymet Saraç çiftine çarpmış, kazada Saraç çifti hayatını kaybetmiş, sürücü yaralanmıştı.



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