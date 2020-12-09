YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da narkotik operasyonlarında yakalanan 100 şüpheliden 11’i tutuklandı

Isparta’da narkotik operasyonlarında yakalanan 100 şüpheliden 11’i tutuklandı

ISPARTA HABERLERİ  | 09.12.2020 16:11 | Son Güncelleme

Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçen ay gerçekleştirdiği narkotik operasyonlarında 100 şüpheli yakalanırken, bunlardan 11’i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Kasım ayı içerisinde narkotik operasyonları düzenledi.

Isparta’da narkotik operasyonlarında yakalanan 100 şüpheliden 11’i tutuklandı

Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçen ay gerçekleştirdiği narkotik operasyonlarında 100 şüpheli yakalanırken, bunlardan 11’i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Kasım ayı içerisinde narkotik operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslardan, 171,03 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 79,36 gram eroin maddesi, 62,37 metamfetamin maddesi, 126 adet ecstasy hap, 52 adet sentetik ecza, 7,43 gram esrar maddesi, 0,78 gram kokain maddesi ve çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından işlem yapılırken, 11 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Isparta Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
12:55
İkindi
15:25
Akşam
17:46
Yatsı
19:07

Isparta Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Çopur Eczanesi
Merkez
Fulya Eczanesi
Merkez
Candemir Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Erturan Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Levent Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.