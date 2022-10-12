Isparta'da odun yüklü tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde odun yüklü tırın otomobilin üzerine devrildiği kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Eğirdir'in Ağılköy rampası mevkisinde, Sefa Ok'un kullandığı 32 E 2057 plakalı odun yüklü tır, aynı yönde seyreden Eğirdir Kaymakamlığına ait Adem Kaban'ın kullandığı 32 AA 108 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç yoldan çıkarken, tır, otomobilin üzerine devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



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