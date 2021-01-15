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Isparta'da oğlu tarafından darbedildiği ileri sürülen baba öldü

15.01.2021 19:22 | Son Güncelleme:
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Isparta'da oğlu tarafından darbedildiği ileri sürülen baba öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Görgü Cami Mahallesi'nde, Raşit H. ile oğlu M.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.H'nin babasını darbettiği ileri sürüldü.

Raşit H, kızını arayarak durumu anlattı.

Kızı tarafından Yalvaç Devlet Hastanesine götürülen Raşit H, darp raporu aldı.

Hastaneden ayrıldıktan sonra rahatsızlanınca Uluborlu Devlet Hastanesine kaldırılan Raşit H, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Şüpheli M.H, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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