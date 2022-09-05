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Isparta'da öğrencilere 458 bin 471 yardımcı kitap ücretsiz dağıtılacak

05.09.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da öğrencilere 458 bin 471 yardımcı kitap ücretsiz dağıtılacak

Isparta'da öğrencilere 458 bin 471 yardımcı kitap ücretsiz dağıtılacak

Isparta'da 676 bin 720 ücretsiz ders kitabı ile 458 bin 471 yardımcı kitabın öğrencilere ücretsiz dağıtılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, yaptığı açıklamada, kentte 5 bin 450 öğrencinin birinci sınıfa başladığını belirtti.

Müdürlük olarak tüm hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Baydur, "Ücretsiz ders kitapları bakanlığımızın 2003 yılından beri yürüttüğü bir proje. Isparta'da 676 bin 720 ücretsiz ders kitabı öğrencilerimizin sıralarında hazır. Bu sene 458 bin 471 kaynak kitap da öğrencilerimize ulaştırılacak. Ücretsiz olarak sağlanan kitaplarımız için öğrenci ve velilerimiz adına çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Isparta'da öğrencilere 458 bin 471 yardımcı kitap ücretsiz dağıtılacak

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