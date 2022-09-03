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Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

03.09.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Isparta'nın Senirkent ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çamdağı mevkisinde yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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