Isparta’da seçim zaferi coşkuyla kutlandı

Coşkulu kalabalığa hitap eden Şükrü Başdeğirmen “Biz büyükşehir değiliz ama büyük düşüncelerle bir abi olarak vatandaşların tüm hizmetlerini yerine getireceğiz. Vermiş olduğunuz oyların kat kat fazlasını alacaksınız” dedi.

Isparta’da Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi olmayan sonuçlarına göre Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen seçimi kazandı. Isparta’da vatandaşlar konvoy ve havai fişeklerle seçim zaferini coşkuyla kutladı. Kaymakkapı Meydanında çoşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Başdeğirmen seçimde yarıştığı diğer adaylara teşekkür ederek “Bundan beş yıl önce de aynı burada seçimi kazandıktan sonra sizlerle beraber bu mitingi yaparken şu yakamdaki AK Parti rozetini sizin önünüze çıkarıp Türk bayrağını takmıştım o günden beri bu Türk bayrağı da duruyor ömür boyu bu Türk bayrağını Allah‘ın izniyle sizlerle beraber yakamıza taşıyacağız” dedi.

Yapılması gereken her türlü hizmeti yaparak buralara geldik”

Şükrü Başdeğirmen konuşmasının devamında “Değerli hemşerilerim bizler gönül belediyeciliği ile buraya gelirken cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere verdiği o manifestoyla yapılması gereken her türlü hizmeti yaparak buralara geldik” dedi. coşkulu kalabalık karşısında gurur duyduğunu söyleyen Başdeğirmen “Şu güzelliğe bakın hanımefendiler, beyefendiler sahnedeki çocuklarımız bu heyecanı belki de bir şey anlamadan o kadar çok güzel yaşıyorlar ki ileride çocuklarımız sahnelere çıkıp biz belediye başkanı ile beraber el salladık bunlar onun için çok büyük anı olacak” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği sözü yerine getirdiklerini söyleyen Şükrü Başdeğirmen “Sizler olmasaydınız, bu güzel desteğinizi vermeseydiniz bize destek veren diğer vatandaşlarımızla beraber aynı yerde birleşmeseydik cumhurbaşkanımıza mahcup olarak çıkmak zorunda kalacaktık. Mahcup olduğumuz zaman mahcup olduğun kişiden bir şey talep edebilir misin? Utanırsın değil mi? Görünmek istemezsin kaçarsın. Alnımız açık, başımız dik Rabbim böyle yürümeyi bizlere nasip etsin” şeklinde konuştu.

Vermiş olduğunuz o güzel oyların hakkını da kat kat kat fazlasıyla alacağınızın sözünü veriyorum.

Parti vatandaş ayırt etmeksizin bütün hizmetleri yerine getireceğini söyleyen Başdeğirmen, “Her mahallemize, her sokağımıza aynı güzelliği yaşatmak için buradayız. Bir önceki dönem biz bu konuda kendimizi ispat ettiğimizi düşünüyorum. Değerli vatandaşlarım Isparta’da 44 tane mahallemiz var 44 mahallenin dışında 204 köy, 9 belde, 12 ilçe var bunların hepsi de bizim sorumluluğumuzda. Biz büyükşehir değiliz ama büyük düşüncelerle bir abi olarak vatandaşların tüm hizmetlerini yerine getireceğiz dedik. Verdiğimiz sözler sadece ve sadece yaşamış olduğumuz sıkıntılı dönemlerin dışında harfiyen tane tane tane yerine gelmiştir ve bundan sonra da verilen sözlerden çok daha fazlasını yaparak o güzellikleri biz hep beraber yasayacağız. Rabbim daha güzel günler hep beraber yaşamayı nasip eylesin. Sizlerden Allah razı olsun verdiğiniz emeklere çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah vermiş olduğunuz o güzel oyların hakkını da kat kat kat fazlasıyla alacağınızın sözünü vererek hepinize hayırlı akşamlar diliyorum” dedi.





