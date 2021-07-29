Isparta'da silahla vurulan dayı ve yeğeni hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde silahla vurulan dayı ve yeğeni yaşamını yitirdi.
Emrah Kara (34) ile yeğeni Eflatun Karaduman (19) Akçaşar köyünde çobanlık yapan L.K. (17) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine L.K'nin tüfekle Kara ile Karaduman'ı yaraladığı, sonrasında sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdiği öne sürüldü.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, Kara ile Karaduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
L.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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