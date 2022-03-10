Isparta'da tırın kavşakta bekleyen araçlara çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Isparta'da tırın kavşakta bekleyen araçlara çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Metin Demir yönetimindeki 07 MRY 30 plakalı tır, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde kavşakta bekleyen araçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk belirmelere göre kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz