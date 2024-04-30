YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Isparta'da trafik kazasında şehit olan trafik polisinin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

Isparta'da trafik kazasında şehit olan trafik polisinin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

AA AA
30.04.2024 15:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan trafik polisi Yonuz Turan'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Turan'ın cenazesi, Alacami köyündeki baba ocağına getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Turan'ın cenazesi, köy mezarlığı yanındaki alana götürüldü.

Cenaze töreni öncesi, şehidin annesi Fatma, babası Ahmet, eşi Aynur ile çocukları Fatma Gül, Sinem ve Ahmet Turan büyük üzüntü yaşadı.

Eşinin tabutuna sarılan Aynur Turan, "Yonuz, beni bırakıp nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşı döktü.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile Isparta Valisi Aydın Baruş, burada Turan ailesine taziyelerini iletti.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Turan'ın cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

EMEKLİ OLUP, KÖYÜNE YERLEŞMEYİ DÜŞÜNÜYORDU

Turan'ın köyden çocukluk arkadaşı emekli polis memuru Adnan Güney de gazetecilere, şehitliğin herkese nasip olmadığını söyledi.

Arkadaşı Yonuz Turan'ın çok iyi bir insan olduğunu aktaran Güney, şöyle konuştu:

"Karıncayı dahi incitmeyecek kadar hassasiyeti olan bir arkadaşımızdı. Yonuz ile çocukluktan beri polis olma hayalimiz vardı. Isparta'nın Gelendost ilçesinde de bir süre birlikte çalışmıştık. Harika bir insandı. İki kız çocuğu Afyonkarahisar'da hemşire olarak görev yapıyor. Oğlu Ahmet de Gönen ilçesinde fen lisesinde okuyor. Yonuz da çok yakın bir zamanda emekli olup köyümüze yerleşmeyi planlıyordu. Burada bahçe işleriyle uğraşmayı düşünüyordu."

Törene, Turan ailesi ve yakınları, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Afyonkarahisar ve Isparta il protokolü ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Askeri personel İ.A'nın kullandığı 17 UY 843 plakalı otomobil, dün, Isparta-Eğirdir kara yolunda radar denetlemesi için emniyet şeridinde duran Isparta Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a ve ekip aracına çarpmıştı.

Turan, kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum Teknik Üniversitesi’ne Avrupa finalinden 3 ödülErzurum Teknik Üniversitesi’ne Avrupa finalinden 3 ödül
Şampiyon yüzücü, Edirne’ye altın madalyayla döndüŞampiyon yüzücü, Edirne’ye altın madalyayla döndü
Şile’de 10 bin fidan, Filistinli şehitler için toprakla buluşturulduŞile’de 10 bin fidan, Filistinli şehitler için toprakla buluşturuldu
Anahtar Kelimeler:
Isparta Afyonkarahisar Sandıklı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 30 Nisan Salı

İmsak
04:21
Sabah
05:54
Öğle
13:00
İkindi
16:48
Akşam
19:56
Yatsı
21:23
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.