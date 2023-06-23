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Isparta'da üniversite öğrencisi genç kız silahlı saldırıda ağır yaralandı

23.06.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da silahlı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.

Isparta'da üniversite öğrencisi genç kız silahlı saldırıda ağır yaralandı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sena Aybike K'ye (22), Modern Evler Mahallesi'nde yanına gelen Ş.U. tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, göğsünden vurulan Sena Aybike K'yi, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kızın, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Ş.U, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Isparta genç kız tabanca

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