Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesi davasında gerekçeli karar açıklandı

Pehlivan'ın kastının yoğunluğuyla tüm yargılama sürecinde alınan savunmalarında bir pişmanlığının görülmemiş olması nedeniyle hakkında takdiri indirim nedenlerini düzenleyen uygulanmasına yer olmadığına yer verilen kararda, Pehlivan ile maktul arasında duygusal bir arkadaşlık bulunduğu konusunda herhangi bir tereddüt bulunmadığı ifade edildi.

"Sabit olan insan öldürme eyleminin, tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve beden bakımından kendisini savunamayacak kişiyi öldürme, haksız tahrik ile Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekecektir. Kanunda yalnızca eşe karşı fiiller ağırlatıcı neden olarak öngörülüyor. Buna karşın gayri resmi birlikteliklerde meydana gelen öldürme fiilleri ağırlaştırıcı neden olarak kanunda yer almıyor. Maktulün Pehlivan ile duygusal arkadaşlığına son verip başka birisiyle duygusal arkadaşlık yaşaması sanık yönünden haksız tahrik kabul edilmeyeceği sonucuna ulaşıldı."

Ailenin avukatı Alev Öztürk, AA muhabirine, Zafer Pehlivan'ın, maktule saatlerce hem manevi hem de fiziki eziyet çektirdiğini söyledi.

Mahkemenin, maktulün şiddet sarmalından, fiziki ve manevi eziyetlerden çaresizce kurtulmaya çalışmasını, maktulü öldürme teşebbüslerinin, somut delillere rağmen görmezden geldiğini öne süren Öztürk, "Somut deliller ışığında olayların gelişimine bakıldığında sanığın şarta bağlı olmayan öldürme kastı ile Isparta’ya giderek maktulü öldürmek üzere plan kurduğu net olarak anlaşılmaktadır." dedi.