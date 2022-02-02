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Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

02.02.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Isparta'da düzenlenen 16 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca, 2 tüfek ve 52 fişek ile uyuşturucu kullanımına yarayan çok sayıda aparat ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 27'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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