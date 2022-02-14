Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir aracı takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler H.Z, S.Z. ve H.S. gözaltına alındı, araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.



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