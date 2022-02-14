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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

14.02.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir aracı takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler H.Z, S.Z. ve H.S. gözaltına alındı, araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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