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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

24.01.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli A.B'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Otogarda gözaltına alınan A.B'nin bagajında yapılan aramada bir kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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