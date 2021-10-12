Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu mahallesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda, 1632 kullanımlık kağıda emdirilmiş halüsinojen madde, 28,6 gram halüsinojen narkotik madde, 5,1 gram uyarıcı narkotik madde, 21 sentetik ecza, 9,2 gram kenevir tohumu, çok sayıda uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında ise "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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