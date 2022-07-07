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Isparta'da yanında çalıştığı kişiyi bıçakla yaralayan Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

07.07.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da yanında çalıştığı kişiyi bıçakla yaralayan Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde yanında çalıştığı kişiyi bıçakla yaralayan Suriye uyruklu mevsimlik tarım işçisi gözaltına alındı.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, Gençali köyünde 2 Temmuz'da bahçe sahibi A.Y.Ç'nin, tartıştığı Suriye uyruklu mevsimlik tarım işçisi A.E.H. tarafından bıçakla yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip kurulduğu belirtilen açıklamada, Hatay, Ankara ve İstanbul'da 6 ayrı adreste arama yapıldığı kaydedildi.

Şüphelinin yurt dışına kaçmak için saklandığı İstanbul Aksaray'daki bir markette gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, zanlının ifade işlemleri için Isparta'ya getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şüpheliyi yakalamak için arama yapılan 6 adreste yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 30 göçmen yakalandığı ve haklarında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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