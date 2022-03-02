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Isparta'da yaşayan Ukraynalı Maria Chesak, Ukrayna'daki sevdikleri için üzülüyor

02.03.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da yaşayan Ukraynalı Maria Chesak, Ukrayna'daki sevdikleri için üzülüyor

Isparta'da yaşayan Ukraynalı Maria Chesak, savaş bölgesindeki yakınları için endişeleniyor.

Kente 4 yıl önce çalışmaya gelen Chesak, Zaporijya şehrinde yaşayan teyzeleri ve kuzenleri için Türkiye Cumhuriyeti'nden yardım istedi.

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle sığınaklarda yaşayan akrabalarıyla sürekli görüntülü konuşan Maria Chesak, akrabalarına destek olmaya çalışıyor.

Chesak, AA muhabirine, sevdiklerinin her an çatışma altında kalabileceğini söyledi.

Tehlikenin devam ettiğine dikkati çeken Chesak, "Çok korkuyorlar, bodrum katındaki sığınaklara saklanmak zorunda kalıyorlar. Az önce ailemle görüntülü konuştum, tehlike biraz geçmiş gibi gözüküyor ama her an her şey olabilir. dedi.

Üç ay önce Ukrayna'dan döndüğünü ifade eden Chesak, "Ben ülkemdeyken her şey çok güzeldi ben oradan döndükten sonra savaş başladı. Savaştan dolayı ailemden uzak kaldığım için onlarla aynı acıyı hissediyorum." dedi.

Chesak, Türkiye Cumhuriyeti'nden sevdiklerinin Türkiye'ye getirilmesini istediğini sözlerine ekledi.

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