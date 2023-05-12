Isparta'da yayla çileğinde hasat dönemi

İlçede üreticilere geçen yıl yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılan 37 bin çilek fidesinin buluştuğu topraklarda hasat dönemi başladı.

Aksu Kaymakamı Kerem Yüce, AA muhabirine, Aksu ile özleşen yayla çileğinin pazarlarda bir marka haline geldiğini söyledi.

Aksu çileğinin tadı ve aroması bakımından ayırt edici özelliği bulunduğunu ifade eden Yüce, "Çilek tarımı özellikle Aksu'nun köylerinde halkının geçim kaynağı haline geldi. Bu tür tarımsal projelerimiz devamlılık sağlayacaktır." dedi.

Çilek üretimine başlayan çiftçilerden Ali Aycan da çilek yetiştiriciliğinin uğraş verici ancak gelirinin iyi olduğunu kaydetti.

