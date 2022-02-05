YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da zarar gören elektrik telleri ve trafolar onarılıyor

Isparta’da zarar gören elektrik telleri ve trafolar onarılıyor

05.02.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da zarar gören elektrik telleri ve trafolar onarılıyor

Isparta’da zarar gören elektrik telleri ve trafoların tadilatları yapılıyor.

Yoğun kar yağışının yaşandığı Isparta'da, elektrik kesintilerinin olduğu noktalarda ekiplerin çalışması sürüyor.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, zarar gören elektrik telleri ile trafoları onarmak için karla da mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandıIsparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Tamer Tuna, Bursaspor'da görevine devam etmek istiyorTamer Tuna, Bursaspor'da görevine devam etmek istiyor
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandıKayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 5 Şubat Cumartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:52
Öğle
13:17
İkindi
16:07
Akşam
18:32
Yatsı
19:49
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Zeytinyağında büyük başarı: Dünyaya hayırlı olsun

Üç doktor ‘ölü’ dedi! Otopsi masasında uyandı

Üç doktor ‘ölü’ dedi! Otopsi masasında uyandı

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.