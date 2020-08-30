Isparta'daki darp ve gasp zanlıları Denizli'de yakalandı

DENİZLİ (AA) - Isparta'da darbedilen bir kişinin 20 bin lirasının gasbedilmesiyle ilgili 4 zanlı Denizli'de yakalandı.

Denizli Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphe üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yakınlarında dolaşan bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobil kovalamacayla durduruldu.

Araçtaki 4 şüphelinin, Isparta'da girdikleri evin sahibini darbedip 20 bin lirasını gasbettikleri belirlendi.

Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

