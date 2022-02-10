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Isparta'daki enerji dağıtım işçileri zorlu mesailerini anlattı

10.02.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşçilerden Müslüm Ercan: - "Tam bir seferberlik ilan ettik. 6 günde evime 2 defa 2 saatliğine gittim. Uyumadan dinlenmeden çalışarak Ispartalıları elektriğe kavuşturduk" - Antalya'dan gelen işçi Süleyman Mızrak: - "Vatandaşlar gerektiğinde bizimle birlikte çalıştı. Çayımızı suyumuzu getirdiler. Onların yardımı bizim için çok değerliydi"

SÜLEYMAN ELÇİN - Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan arızaları 6 günlük çalışmanın ardından gideren enerji dağıtım işçileri, vatandaşları elektriğe kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Enerji nakil hatlarında 3 Şubat'ta oluşan arıza ve hasarın giderilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TEDAŞ koordinasyonunda Türkiye'nin farklı bölgelerinde hizmet veren 11 şirketten gelen 653 personel, 6 gün boyunca canla başla mücadele etti.

Kırsal kesimlerde kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı Isparta'da arıza olan bölgelere ulaşmakta zorlanan işçiler, soğuk ve karlı havaya rağmen özveriyle çalıştı.

Geçen yıl toplam 1100, 3 Şubat Perşembe günü ise 12 bin arıza ve hasarın oluştuğu kentte gece gündüz verdikleri zorlu mücadelenin ardından elektrik sağlanmasının mutluluğunu yaşayan enerji dağıtım işçileri, zorlu mesailerini AA muhabirine anlattı.

Isparta'da görev yapan enerji dağıtım, bakım ve onarım işçisi Müslüm Ercan, kentte uzun yıllardır böyle bir kar yağışı görmediğini söyledi.

Tellerin üzerinde yoğun kar kütlelerinin bulunduğunu ve bu nedenle arızalar oluştuğunu aktaran Ercan, "Doğal afetle adeta bir savaş verdik. Tam bir seferberlik ilan ettik. 6 günde evime 2 defa 2 saatliğine gittim. Uyumadan dinlenmeden çalışarak Ispartalıları elektriğe kavuşturduk." dedi.

Bu süreçte vatandaşların kendilerine çok destek verdiğini anlatan Ercan, "Araçlarımız zaman zaman yolda kaldı. Vatandaşlar traktörlerle, kepçelerle zaman zaman da kazma küreklerle gelip yardımcı oldular." diye konuştu.

- "İnsanları elektriğe kavuşturmak için elimizden geleni yaptık"

Antalya'dan gelen işçi Süleyman Mızrak da 6 gündür bölgede gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Mızrak, Antalya'da kara alışık olmadıklarını dile getirerek "Bu kadar karı görünce biz de şaşırdık. İnsanları elektriğe kavuşturmak için elimizden geleni yaptık. Vatandaşlar gerektiğinde bizimle birlikte çalıştı. Çayımızı suyumuzu getirdiler. Onların yardımı bizim için çok değerliydi. Bizi mutlu etti. Kendi evimiz elektriksiz kalmış gibi yorgunluk nedir bilmeden çalıştık." ifadesini kullandı.

İşçi Yaşar Yıldız da ilk günler neredeyse hiç dinlenmeden 24 saat çalıştıklarını belirtti. Bölgeye geldiklerinde kötü bir manzarayla karşılaştıklarını anlatan Yıldız, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının da desteğiyle arızaları giderdiklerini söyledi.

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