Isparta'daki trafik kazasında ölü sayısı ikiye yükseldi

Isparta'da, minibüs ile elma yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eğirdir ilçesi Mamatlar mevkisinde, 8 Ekim'de meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan 18 yaşındaki Adem Sarıhan yaşamını yitirdi.

Sarıhan'ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.

İlçede 8 Ekim'de, minibüs ile elma yüklü kamyonet çarpışmış, savrulan minibüs hareket halindeki tıra çarpmıştı. Kazada 1 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.



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