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Isparta’dan Azerbaycan’a konvoylu destek

ISPARTA HABERLERİ  | 06.10.2020 22:30 | Son Güncelleme

Isparta’da Ermenistan’ın saldırısına uğrayan Azerbaycan’a destek amaçlı araç konvoyu düzenledi.

Isparta’da Ermenistan’ın saldırısına uğrayan Azerbaycan’a destek amaçlı araç konvoyu düzenledi. Şehir turu atan konvoya bisiklet grupları da destek verdi.
İHH İnsani Yardım Vakfı Isparta Temsilciliği tarafından Azerbaycan’a destek vermek amacıyla ‘Gardaşlık Zamanı’ sloganıyla araç konvoyu düzenlendi. Saat 20.30’da Çelebiler Mahallesi’ndeki Kavaklı Camii önünde toplanan gruba bisiklet grupları da destek verdi. Araçlar, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı. Kavaklı Camii önünden başlayan konvoy, kornalar eşliğinde şehir turu attı. Konvoy, Kaymakkapı Meydanı’nda son buldu.

“Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız”
İHH İnsani Yardım Vakfı Isparta İl Temsilcisi Osman Akçil, yıllardır Azerbaycan’a saldırgan tutum sergileyen Ermenistan’ın yeniden sivillere yönelik saldırılarına başladığını belirterek, Azerbaycan’ın yanında olduklarını söyledi. Akçil, “Ermenistan, son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Bizler dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan’ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da arttırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu ocağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan’ın yanında yer almaya çağırıyoruz” dedi.

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