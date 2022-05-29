YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'dan götürülen güller Gülhane Parkı'na dikildi

Isparta'dan götürülen güller Gülhane Parkı'na dikildi

29.05.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'dan götürülen güller Gülhane Parkı'na dikildi

Isparta’da düzenleyecek Gül Festivali’nin tanıtılması amacıyla İstanbul Gülhane Parkı'na gül dikildi.

İstanbul'da yaşayan 60 bin Ispartalıyı temsil eden Isparta Gönülbirliği Derneği ile Isparta Belediyesi ekibi festivalin tanıtılması için İstanbul’da bazı ziyaretlerde bulundu.

Bu kapsamda 3-5 Haziran’da yapılacak festival öncesinde Isparta'dan götürülen güller Gülhane Parkı'na dikildi.

Gülhane parkı civarında dikilen güllerin yanı sıra, gül yapraklarından "Isparta" yazısı yazılarak parka gelenlere gül suyu ikram edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandıIsparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri Çankırı'da defnedildiTrafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri Çankırı'da defnedildi
Samsunspor'un yeni sezon formasını taraftar seçecekSamsunspor'un yeni sezon formasını taraftar seçecek
Anahtar Kelimeler:
Isparta İstanbul

Isparta Namaz Vakitleri 29 Mayıs Pazar

İmsak
03:49
Sabah
05:32
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:18
Yatsı
21:54
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.