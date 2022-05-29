Isparta’da düzenleyecek Gül Festivali’nin tanıtılması amacıyla İstanbul Gülhane Parkı'na gül dikildi.

İstanbul'da yaşayan 60 bin Ispartalıyı temsil eden Isparta Gönülbirliği Derneği ile Isparta Belediyesi ekibi festivalin tanıtılması için İstanbul’da bazı ziyaretlerde bulundu.

Bu kapsamda 3-5 Haziran’da yapılacak festival öncesinde Isparta'dan götürülen güller Gülhane Parkı'na dikildi.

Gülhane parkı civarında dikilen güllerin yanı sıra, gül yapraklarından "Isparta" yazısı yazılarak parka gelenlere gül suyu ikram edildi.

