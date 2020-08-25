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Isparta’nın bir beldesinde kahvehaneler kapatıldı, düğünler ertelendi

ISPARTA HABERLERİ  | 25.08.2020 22:29 | Son Güncelleme

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde Kovid-19 vakalarının artması üzerine kahvehaneler kapatıldı, düğünler ertelendi, toplu eğlenceler yasaklandı.Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde Kovid-19 vakalarının tespit edilmesine üzerine ilçe Hıfzısıhha Kurulu olağanüstü toplanarak yeni tedbir kararları aldı.

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde Kovid-19 vakalarının artması üzerine kahvehaneler kapatıldı, düğünler ertelendi, toplu eğlenceler yasaklandı.
Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde Kovid-19 vakalarının tespit edilmesine üzerine ilçe Hıfzısıhha Kurulu olağanüstü toplanarak yeni tedbir kararları aldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı Çarıksaraylar Beldesinde pozitif vakaların ortaya çıkması nedeniyle, vakaların artmaması, (Covid-19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Çarıksaraylar beldesinde yeni tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; 25.08.2020 tarihi itibariyle kahvehanelerin ikinci bir emre kadar kapatılmasına, düğünlerin ertelenmesine, toplu eğlence ve temastan kaçınılmasına, mahalle denetim ekiplerince temaslılar ve pozitif vakalıların günde en az 3 kere kontrol edilmesine karar verilmiştir” denildi.

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