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Isparta’nın Uluborlu ilçesinde Covid-19 vakası kalmadı

18.01.2021 14:33 | Son Güncelleme:
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Isparta’nın Uluborlu ilçesinde korona virüs (Covid-19) vakası kalmadı.

Isparta’nın Uluborlu ilçesinde korona virüs (Covid-19) vakası kalmadı. Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, salgının yayılmasını engellemek için çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.
Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, bugün itibariyle ilçede Kovid-19 pozitif vakası kalmadığını söyledi. Bu süreçte görev yapan sağlık, emniyet ve jandarma ile kamu kurumları personellerine teşekkür eden Erdoğan, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleriyle bakanlıklarımızın almış olduğu kararlar, Sayın Valimizin kararlılığı ve ilçe halkımızın sergilediği sorumluluk sayesinde çok şükür, bugünlere kadar ulaşmış bulunmaktayız. Pozitif vakanın çıktığı ilk günden son güne kadar sıkı denetimler, takip ve karantina uygulamaları, sonuca varmamıza yardımcı oldu” dedi.

“Tedbirlere uymaya devam edelim”
Alınan kararların hayata geçirilmesi konusunda vatandaşların elini taşın altına koyarak büyük bir duyarlılık gösterdiğini ifade eden Erdoğan, “İnanıyorum ki, vatandaşlarımız devam eden süreç içerisinde aynı hassasiyeti göstererek bizlere yardımcı olacaklar. Unutmayalım, bu sıkıntılı dönemlerden kurtulabilmemiz bizlerin elinde. Kurallara uyalım, tedbirlerimizi gevşetmeden, rehavete kapılmadan aynı kararlılıkla devam edelim" diye konuştu.

“Azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz”
Çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edileceğini vurgulayan Kaymakam Zikrullah Erdoğan, "Sağlık çalışanlarımızın vaka olan yerde, muhtarı, azası, filyasyon ekiplerini ve vefa sosyal destek gruplarını devreye sokarak, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla yaptığı faaliyetleri, bizi bu sonuca ulaştırdı ama hiçbir şey bitmiş değil. Aynı azim ve kararlılıkla hastalığın tekrar yayılmasını engellemek adına çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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