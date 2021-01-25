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Isparta'nın Yeşilyurt köyünde 28 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılacak

25.01.2021 18:38 | Son Güncelleme:
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Isparta'nın Yeşilyurt köyünde 28 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılacak

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt köyündeki 28 evin heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılması kararlaştırıldı.

Köyün Mandallar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağından çıkan moloz ve hafriyatın birikmesi nedeniyle heyelan riski oluştuğu ve 28 evi tehdit ettiği ileri sürüldü.

Bunun üzerine bölgeye gelen AFAD ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden heyet, köyde inceleme yaptı. Ekipler, bölgede günlük 16 santimetrelik bir toprak kayması olduğunu tespit etti.

Toprak kaymasının sebebinin ise araştırıldığı bildirildi.

Durumu değerlendiren Kaymakamlık, içinde cami, lojman ve fırının bulunduğu 28 evin boşaltılması yönünde alınan kararı köylülere tebliğ etti.

Heyelan riskinin yakındaki mermer ocağından kaynaklandığını öne süren köy halkı ise masraflarının buradaki işletme sahiplerince karşılanmasını, aksi halde evlerini terk etmeyeceklerini belirtti.

Sütçüler Kaymakamı Göktuğ Kaan Ayaz, köye gelerek evlerini boşaltmalarını istediği vatandaşları bilgilendirdi.

Vatandaşlara can güvenliği söz konusu olduğu için mahallenin acilen boşaltılması gerektiğini bildiren Ayaz, "Konteynerler gelene kadar sizi bir süre misafir etmek için yurtlara yerleştirmemiz lazım." dedi.

Köylülerden Hanife Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinde bazı hasarlar oluştuğunu söyledi.

Köyde oluşan heyelanın mermer ocağından kaynaklandığını iddia eden Demirbaş, "Mağdur olduk. Devletimiz bize bir takım imkanlar sunuyor ama mağduriyet yaşamamamız için evimizin maddi değerinin karşılığı bir an önce verilmeli." diye konuştu.

Hatice Demirbaş da mermer ocağına tepki gösterdi.

İlk etapta KYK yurtlarında misafir edilecek vatandaşların, konteyner evlerde geçici olarak barındırılması planlanıyor.

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