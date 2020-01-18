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  4. İspirli güven tazeledi

İspirli güven tazeledi

ERZURUM HABERLERİ  | 18.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi 9.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi 9. Olağan genel kurul toplantısı yapıldı. TYP Şube Başkanı Muhammet Hanefi İspirli yeniden başkanlığa getirildi.
Çaykara İş Merkezi’nde bulunan Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi’nde gerçekleştirilen genel kurulda Divan başkanlığını Doç. Dr. Ali Kurt yaparken, eğitimci Sedat Emrem ve Canan Şimşek divanda görev aldı.
50 üyeden 40’ının katıldığı genel kurulda üyelerin tamamının oyunu alan Muhammet Hanefi İspirli dördünce kez başkanlığa seçildi.
Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu; Muhammet Hanefi İspirli, Hacı Ömer Özden, İsmail Bingöl, Muhammet Halis Özsoy ve Hilal Demir’den oluşurken, Denetleme kuruluna ise Salih Lütfü Şengül, Nizamettin Korucu ve Ferit Karaköse seçildi.
Üst kurul delegelerine Abdullah Nehir, Abdurrahman Zeynal, Ali Coşkun Hirik, Ayhan Türkez, Muhammet İspirli, Şahin Torun, M.Hanifi Aksakal, Mehmet Gözütok, Yüksel Uca, Hüseyin Kotan, Seyfullah Aydın ve Sara Özeren seçildi.
Türkiye Yazarlar Birliği Danışma kurulu ise Hakan Hadi Kadıoğlu, Mehmet Törenek, Erdoğan Erbay, Lokman Turan, nesrin Feyzioğlu, Uğur Yavuz, M.Zeki İşcan, Talat Uzunyaylalı, Abdulkerim Dinç, Turhan Kaya ve Recep Ertuğay’dan oluştu.
Genel kurul sonrası teşekkür konuşması yapan Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Muhammet Hanefi İspirli, Erzurumun kültürel ve edebiyatına katkı sağlamak konusunda bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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